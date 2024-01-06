Çayırova Belediyesi ocak ayı boyunca vatandaşları birbirinden güzel kültür sanat etkinlikleri ile buluşturacak.

Çayırova Belediyesi, yeni yılla beraber ocak ayının kültür sanat takvimini belirledi. Çayırovalı çocukların ve tiyatroseverlerin ilgiyle takip ettikleri oyunlar, birbirinden güzel ve eğlenceli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek programlara, sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Ocak ayı programı

Belirlenen program kapsamında Çayırova’da ocak ayı boyunca 12 etkinlik düzenlenecek. İlk olarak 6 Ocak Cumartesi günü "Afacan Tilki" isimli çocuk oyunuyla başlayacak etkinlikler, 11 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Belediye Kültür Salonu’ndaki Regaip Kandili Programı’yla devam edecek. 13 Ocak günü "Çikolata Peşinde Uzay" isimli çocuk tiyatrosuyla beraber, 21 Ocak Pazar günü "Dedektif Çizmeli Kedi" çocuk tiyatrosu ve "Bir Tabak Daha" isimli yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. 22 Ocak Pazartesi günü "Mutluluğu Arayan Ayıcık", 24 Ocak Çarşamba günü "Orman Korosu", 26 Aralık Cuma günü "Mızıkacılar Bremen’de" isimli çocuk tiyatrolarıyla devam edecek programlarda, 27 Ocak Cumartesi günü "İnce Eledik Sık Dokuduk" isimli yetişkin tiyatrosu da sahnelenecek. Ocak ayının son etkinlikleri ise 28 Ocak Pazar günü "Bir Buğday Müzikali", 29 Ocak Pazartesi günü "Sihirli Adres" ve 31 Ocak Çarşamba günü "Pamuk Dede Masalı" isimli çocuk tiyatroları olacak.