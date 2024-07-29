Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1983

Ana Merkezi: Rize, Türkiye

Şirket Tipi: Halka Açık

Sahibi: İmdat Sütlüoğlu

Çalışan Sayısı: 26.500

Resmi Sitesi: www.caykur.gov.tr/

Çaykur Hakkında Bilgi

Çaykur, 1983 yılında kurulmuş bir çay firmasıdır. Çaykur, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait bir markadır. Çaykur Rizespor’un forma ve isim sponsoru olan Çaykur ayrıca soğuk çay, yeşil çay, organik çay ve siyah çay üretimi yapılmaktadır. 4 Şubat 2017’de devlete ait tüm hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Türkiye’nin tüm illerinde tüketilen bir marka olan Çaykur, çay şirkeytleri arasında birinci sırada yer almaktadır. En kaliteli ve en lezzetli çayı üreten firma olmayı başarmıştır. Tüm evlerde iş yerlerinde vb. yerlerde en çok tercih edilen marka Çaykur’dur. Rize’nin yem yeşil tarlalarında yetişen çaylar tarlada çalışanlar tarafından toplanır. Çaykur çay fabrikasında işlenen ve paketlenen çaylar sofralarımıza kadar ulaşır. Türkiye’nin en lezzetli çayının yetiştiği yer Rize’dir. Türkiye’nin her bölgesine satış yapan Çaykur, Türkiye çay piyasasında en üst sıralarda bulunmaktadır. Her zaman severek içtiğimiz bir çay markasıdır. Müşterilerinin marketlerden, bakkallardan ve çay satan daha bir çok yerden düzenli bir şekilde satın aldıkları bir markadır. Müşterilerinin çok büyük bir kısmı bu markadan hiç bir zaman şikayetçi olmamışlardır.

Çaykur Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

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