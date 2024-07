Enflasyonun artması her sektörde olduğu gibi gıda sektörünü de vurdu. Vatandaşlar özellikle kırmızı et fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesinden şikayetçi.HERKES DUYSUN /BURSA (İGFA) - Enflasyonun artması her sektörde olduğu gibi gıda sektörünü de vurdu. Enflasyonun yanı sıra döviz kurlarından da etkilenen gıda sektörü, özellikle kırmızı et fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine neden oluyor. Vatandaşlar, ayda bir kırmızı et yediklerinde kendilerini şanslı hissettiklerini dile getiriyor.

Herkes Duysun mikrofonuna ‘Et almak artık lüks oldu’ diyen Bursalı vatandaşlar, Kurban’dan Kurban’a et yiyorduk artık onu da kesemiyoruz. Bırak eti, temel gıda ürünlerini zor alıyoruz. Artık et fiyatlarını takip etmeyi bıraktık. Et aldığımız zaman kendimizi şanslı hissediyorum.” diye isyan etti.