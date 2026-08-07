Türkiye’de ilk kez gece konseptiyle gerçekleştirilecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın ilk etabı, 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak Şehir Stadı’nda düzenlenecek. Işıklı FPV dronların gökyüzünde oluşturacağı görsel şölenle teknoloji tutkunlarını buluşturacak organizasyon öncesinde konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, tüm vatandaşları şampiyonaya davet etti.

Vali Ekici, yarışmaya Şırnak’tan yaklaşık 5 bin öğrencinin katılmasının beklendiğini, ayrıca farklı illerden 32 drone takımı ve yarışmacının da organizasyon için kente geleceğini söyledi. Şırnak’ın TEKNOFEST’e bugüne kadarki en yüksek katılımı sağladığını vurgulayan Ekici, 17 bin 393 öğrencinin, 30 Eylül’de Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST yarışmaları için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Başvuruların büyük başarıyla devam ettiğini belirten Ekici, "Öğrencilerimizden 22’si yarı finalist oldu. Değerlendirme süreci devam ediyor. Şu anda 3 öğrencimiz finalist olmayı başardı. Bu yıl TEKNOFEST’e şehrimizden birincilik geleceğine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize güveniyorum, gençlerimize güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz, El Cezeri’nin torunlarıyız"

Şırnak’ın bilim ve teknoloji alanındaki tarihi mirasına dikkat çeken Ekici, dünyanın ilk robotik ve sibernetik öncülerinden kabul edilen Cizreli bilim insanı El Cezeri’yi hatırlatarak şunları söyledi:

"Biz El Cezeri’nin torunlarıyız. 1136 yılında Cizre’de doğan El Cezeri, bugün robotiğin ve sibernetiğin babası olarak kabul edilen en önemli İslam alimlerinden biridir. Bu topraklar El Cezeri’yi yetiştirdi. Hemen yanı başımızdaki bölgede Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar yetişti. Gelecekte çok daha fazla El Cezeri, çok daha fazla Aziz Sancar yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Bilim insanları bu stadyumdan çıkacak"

TEKNOFEST’in sadece bir yarışma olmadığını, gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ekici, drone şampiyonasına katılacak çocukların geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olacağına inandığını ifade etti. Şampiyonaya katılacak tüm öğrencileri tebrik eden Ekici, "Bugün TEKNOFEST’e başvuran, yarın Drone Şampiyonası’nda heyecan yaşayacak çocuklarımızın gelecekte ülkemizin bilim insanları olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vali Ekici, tüm vatandaşları organizasyona davet ederek, "Yarın saat 15.00’te Şırnak Şehir Stadı’nda başlayacak TEKNOFEST Drone Şampiyonası’na tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Türkiye’de ilk kez gece konseptiyle gerçekleştirilecek bu organizasyonda büyük bir teknoloji şöleni yaşanacak." dedi.

Şırnak’ın artık terörle değil bilim, teknoloji ve gençlerin başarılarıyla anıldığını vurgulayan Ekici, "Şırnak, terörsüz Türkiye hedefine en büyük katkıyı sunan şehirlerin başında geliyor. Türkiye Yüzyılı’nda da bilgi, teknoloji ve bilim alanında en fazla katkı sunan şehirlerden biri olacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Şırnak’ın geleceğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye’de ilk kez gece konseptiyle düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın ilk etabında, ışıklı FPV dronların gökyüzünde oluşturacağı gösteriler ile hız ve teknoloji bir araya gelecek. Organizasyonun, binlerce ziyaretçiyi Şırnak’ta buluşturması bekleniyor. Şampiyona, hem teknoloji yarışlarına hem de gece gökyüzünü renklendirecek görsel gösterilere sahne olacak.