Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği büyük bir eğlenceye sahne oldu. Çocuklar ve aileleri birçok aktivitenin yer aldığı etkinlikte keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk etkinliğinde çocuklar ve aileleri eğlenceli dakikalar geçirdi. Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte Sevimli Dostlar ve Kral Şakir sahne alırken şişme oyun grupları, jonglörler, sahne ve illüzyon gösterileri ile çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Gösteriyi izlemeye gelen çocuklardan Eylül Esma, "Sevimli dostlar gösterilerini izledik ve çok beğendik. Trambolin parklarını çok beğendim. Her şey çok güzeldi çok beğendim" dedi.

Çocuklardan Zeynep Sarıçiçek ise, "Bugün çok güzel bir gündü, başkanımıza teşekkür ederiz. Sevdiğim çizgi filmler gösterildi" diye konuştu.

Katılımcılardan Sinan Horasan da, "Bence arttırılması lazım, gayet güzel organizasyon burada insanlar sosyalleşiyor, çoluk çocuk burada bir araya geliyor. Umarım artarak devam eder. Çekmeköy Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bu yaptığımız çocuk şenliği bugün ve yarın devam edecek inşallah. On binlerce çocuğumuz ailesiyle beraber çok mutlu ve güzel bir gün geçirdiler. Tabi yaz boyu devam eden bu etkinliklerimizin finaline doğru yaklaşıyoruz. Ve çocuklarımızın hem sevgisini hem bizimle olan iletişimimizi biraz daha güçlendiriyoruz. Anneler babalar mutlu, çocuklarımız mutlu. Onları mutlu görmemiz bizi de mutlu ediyor. İnşallah yarın da devam edecek bu çalışmalarımız" ifadelerini kullandı.