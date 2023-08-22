Çekmeköy’de tehlikeli davranışlarda bulunarak araç süren sürücüye toplam 10 bin 964 TL trafik idari para cezası uygulandı. Öncesinden alkollü araç kullanma suçundan 6 ay geçici iptal edilen sürücü belgesi ise 100 ceza puanını doldurması nedeniyle 60 gün daha geçici olarak iptal edilen şahsın aracı trafikten men edildi.

Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyaya yansıyan görüntülere yönelik yaptığı denetimlerde geçtiğimiz Pazar günü Çekmeköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık tüneli mevkiinde tehlikeli davranışlarda bulunan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 35 RED 98 plakalı araç sürücüsünün K.Y. isimli şahıs olduğu tespit etti. Sürücü K. Y.’ trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden 951 TL, saygısızca araç kullanmak maddesinden 436 TL, yer işaretlemeleri ile belirtilen gösterilen hususlara uymamak maddesinden 436 TL, film cam maddesinden 951 TL ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak (alkol nedeniyle) maddesinden 8 bin 190 TL olmak üzere, toplamda 10 bin 964 TL trafik İdari para cezası uygulandı. 35 RED 98 plakalı araç ise trafikten men edildi.

Araç sürücüsü K.Y. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Çekmeköy ilçesi Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Öte yandan, K. Y.’un sürücü belgesi daha öncesinden alkollü araç kullanma suçundan 6 ay geçici iptal edilmiş olup, 100 ceza puanını doldurması nedeniyle 60 gün daha geçici olarak iptal edildi.