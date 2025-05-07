Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin ele alındığı görüşmede, 6 Mayıs saldırısı ve güncel gelişmeler değerlendirildi. Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini belirten Erdoğan "Türkiye gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran savaşlara bir yenisi daha eklendi. İsrail'in Gazze işgali ve Rusya-Ukrayna çatışmaları hız kesmeden devam ederken, Hindistan da Pakistan'a hava saldırıları düzenledi.

Türkiye gelişmeleri yakından takip ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ilk sözü "Tırmanan gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız" oldu.

Yeni savaşın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği merak edilirken, Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ilk teması kurdu.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına dair tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.