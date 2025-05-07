Bir zamanlar İnegöl'ün en tanınmış gençleri olarak bilinen Anavatan Partisi Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Köfteci Fikret'de buluştular .

Orhan Er'in organizasyonu ile bir araya gelen isimler eski günlerini yad ettiler .

Aralarında şu anda iyi Parti İnegöl ilçe başkanlığını yapan Recep Bayrak'ında olduğu grup, ilk toplantılarını samimi bir havada gerçekleştirdi.

Grup adına bir açıklama yapan Orhan Er, AK Parti Bursa milletvekili Ayhan Salman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda esnaf, iş adamı ve siyasetçinin 1990'lı yılların başında Anavatan Partisi gençlik kollarında görev yaptığını ve o isimleri bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi

Bir sonraki toplantıyı daha büyük bir katılımla gerçekleştireceklerini söyleyen Orhan Er, "Eski günlerimizi yad ettik. ilk toplantımızda, 90'lı yılların siyaseti ile bugün gelinen noktayı karşılaştırma şansımız oldu. Bir daha ki organizasyonumuza eski yol arkadaşımız Vekilimiz Ayhan Salman'da katılacak" dedi.