Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirilirken, şüphelilerden O.M. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Sancaktepe'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 28 Aralık 2025 tarihinde Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ikamet adreste narkotik madde ticareti belirlenirken, adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, O.M. (31) ve A.D. (30) isimli kadın şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise; 684 adet uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ile geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan A.İ. yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.M. ise 29 Aralık tarihinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza infaz Kurumuna teslim edildi.