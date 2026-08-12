Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından ortaklaşa yürütülen ücretsiz salça makinesi uygulaması, bu yıl da vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kış hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ev yapımı salça üretimini kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama kapsamında, vatandaşlar salçalık domates ve kapya biberlerini ücretsiz olarak işletebilecek.

Program kapsamında salça makineleri; 18 Ağustos'ta Sarımsaklı Pazaryeri, 19 Ağustos'ta Altınova Pazaryeri, 20 Ağustos'ta Perşembe Pazaryeri, 22 Ağustos'ta Alibey (Cunda) Pazaryeri ve 23 Ağustos'ta Armutçuk Pazaryeri'nde hizmet verecek.

Yaz sezonunun sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte hız kazanan kış hazırlıkları kapsamında kurulacak makinelerde, pazarlardan temin edilen domates ve kapya biberler kısa sürede işlenerek salçaya dönüştürülecek. Uygulamanın özellikle ev yapımı salça hazırlayan aileler için önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören uygulamada zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Ergin, 'Amacımız hemşehrilerimizin kış hazırlıklarına küçük de olsa katkı sunmak ve bu güzel geleneği yaşatmak. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıran sosyal belediyecilik uygulamalarımızı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.