Birleşmiş Milletler'in her yıl 12 Ağustos'ta kutladığı Uluslararası Gençlik Günü'nün hemen ardından TÜRGEV, gençleri geleceğin dünyasına hazırlayan uluslararası bir programa ev sahipliği yapıyor. Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında yürütülen GENÇ-AĞ (Gençlik Çalışma Alanları ve Aktif Gönüllülük Ağı) Projesi, 17-28 Ağustos tarihleri arasında Türkiye, Almanya ve Fransa'dan 49 genci İstanbul'da bir araya getiriyor.

On iki gün sürecek programda gençler yapay zekadan kariyer planlamasına uzanan geniş bir alanda uygulamalı eğitimler alacak. Türk Hava Yolları'nda gerçek iş ilanları üzerinden yetkinlik analizi yapacak, mülakat tekniklerini deneyimleyecek. Türk Kızılayı'nda afet yönetimini, Yeşilay'da dijital bağımlılıkla mücadeleyi yerinde gözlemleyecek. İstanbul Üniversitesi'nde proje yönetimi ve etki analizi eğitimlerinin ardından uluslararası ekipler halinde geliştirdikleri proje önerilerini uzmanlara sunacaklar.

Programın ilk gününde üç ülkeden gelen gençler birbirleriyle tanışarak çalışma gruplarını oluşturacak. Katılımcılar bu süreçte TÜRGEV'in otuz yıllık eğitim tecrübesiyle de tanışacak; Güzel İşler Fabrikası ve Pusula Kariyer Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde görecek.

İlerleyen günlerde düzenlenecek kültürel geziyle gençler İstanbul'u birlikte keşfedecek. Şehrin tarihi ve kültürel mirası, kültürlerarası öğrenmenin sınıfın dışındaki buluşma noktalarından biri olacak.

Kariyer gelişimi oturumlarında Büyük Resim Paneli ve yeni mezun söyleşileriyle çalışma hayatına dair farklı deneyimler aktarılacak. Yapay zeka ve geleceğin yetkinlikleri eğitimlerinde gençler dijital dönüşümün çalışma hayatına etkisini tartışacak; uygulamalı atölyelerde teknolojiyi etik sınırlar içinde kullanarak karşılaştıkları problemlere çözüm arayacak.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, programın çıkış noktasını şöyle anlattı:

'Bugün gençlerimiz bizim kuşağın hayallerinin bile ötesinde teknolojik imkanlara sahip. Yapay zeka, bilgiye ulaşma biçimini ve çalışma hayatını değiştiriyor, karar verme süreçlerinde bile etkili oluyor. Bu nedenle çağımızın asıl meselesini, gençlerimizin bu imkanları hangi istikamette kullanacağını bilmesi olarak okuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerin çağın bilgisini edinirken kim olduğunu ve neye karşı mesuliyet taşıdığını unutmamasını çok kıymetli buluyoruz. Otuz yıllık eğitim tecrübemizde de gençlerimizin dünyaya açık, kendi değerleriyle bağı güçlü insanlar olarak yetişmesi için gayret ettik; bugün de aynı hassasiyet ve iyilik hareketiyle yolumuza devam ediyoruz.'

GENÇ-AĞ'ın, gençlerin kendi değerlerinden güç alarak farklı kültürlerden akranlarıyla bir araya gelmesine imkan sunduğunu belirten Akıncı Yılmaz, şöyle devam etti:

'GENÇ-AĞ'da Türkiye, Almanya ve Fransa'dan gençler İstanbul'da aynı masanın etrafında buluşacak. Her biri kendi tecrübesiyle gelecek, birbirinden öğrenecek. Biz de ülkemizin güçlü gönüllülük ve dayanışma kültürünü bu buluşmaya taşıyacağız. Bir gencimizin kendi dünyasından getirdiği fikrin, başka bir ülkeden akranının tecrübesiyle buluşması ikisinin de önünde yeni bir ufuk açabiliyor. GENÇ-AĞ'ın asıl kazanımını da burada görüyorum. Program sona erdiğinde dostlukların devam etmesini, burada doğan fikirlerin yeni çalışmalara vesile olmasını arzu ediyoruz. Gençlerimize güveniyoruz.'