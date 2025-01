Görüşmede, tarımsal üretimden, ihtiyaçlara kadar birçok konu ele alındı.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik İnegöl’ün tarımsal potansiyeli hakkında bilgi vererek, ilçede 300 bin dekar kullanılabilir tarım arazisi bulunduğunu, bunun 150 bin dekarının meyve üretimi için ayrıldığını belirtti. Çelik "Ziraat Odası olarak 2 mühendis ve diğer personellerimizle birlikte hizmet etmekteyiz. 300 bin dekar kullanılabilir arazimiz var. Bunun 150 bin dekarı meyve. Geri kalanı hububattan oluşmakta. Katma değeri çok yüksek. Yenişehir başkanım da burada. Bizden 200 bin dekar fazla arazileri olmasına rağmen meyvecilik bakımından daha fazla katma değer sağlıyor. Sayın Başkanım size yine teşekkür edeceğim. Aronya denilen bir ürünümüz var. Bunlar dikilirken insanlar bunu tanımıyor, çok faydalı bir ürün. Pazar problemi oluşuyor. Bu ürünümüzün bir çoğunu kendi imkanımızla satmıştık. Geri kalan 28 bin ton ürünümüz vardı. Onun da 18 bin tonunu almış orada. Hala 10 bin ton soğuk hava deposunda ürün var. Onun da bu sene sözünü vermenizi istiyorum. Bunlardan her şey oluyor, meyve suyu oluyor. Daha önceden istedim oldu, şimdi de istiyorum. Bunla ilgili reklam filmi çektirdiniz. Bunun bile katkısı oldu. Aronya her sene kronik hastalığa yakalanan insan aronya diktikten sonra gribe yakalanmıyor. Biz de denedik, böyle faydalı bir ürün. Bunun reklamı, faydası anlatılırsa zaten problem yok. Biz ille de bu ürünü alalım diye bir şeyimiz yok. Bizde faydasını bir kez daha anlatıyoruz. Bende çiftçilerimize müjdeyi vermek istiyorum. Şehrin ortasında kalmış kendi mülkiyetimizdeki bir binadır. 140-150 metre civarında bir şeyi var. Üst katta muhtarlarımız var, muhtarlarımıza tahsis ettik. Onlar orada oturuyorlar. Burada ilave bina olarak burada biz görev yapıyoruz. Alt katta da ilaç satış ve veterinerlik hizmetleri yapılıyor. Biz buraya şehrin ortasına sıkışmış durumdayız. Çiftçilerimiz ziraat ilçe tarımla, ziraat odası arasında gidip geliyor. Yaşlılar çiftçilerimizin birçoğu, o anlamda onun için biz burayı terk edelim diyoruz. Bize bir bina yapınız. O binayı size verelim, o binayı sizde ilçe tarıma yakın olan bir bina, bizim uzun zamandır bu yer sorunumuz var. Böyle bir sorunumuz da var. Ben sadece söylüyorum sayın başkanım. Bir yerden başlamak lazım. Bir daha ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Not alan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum sorunları. Bu böyle bir sorunumuz var, bununla ilgili bir fikriniz varsa Nilüfer Ziraat Odası Başkanı önceki sizden sonraki Şenol başkana yer yaptı zaten biliyorum. Bir notumuz daha vardı unutmayalım. Yan tarafta Bursasporlu çocuklar bekliyor. Ben bir de Bursaspor taraftarlar derneği başkanıyım aynı zamanda. Bursa amatör spor kulüpleri federasyonunun ikinci başkanım şu anda. Hem futbolun içinde hem tarımın içinde koşturuyoruz."

Başkan Bozbey, tarımsal üretimin yalnızca ekim yapmakla bitmediğini belirterek "Yönetime, meclise teşekkür ederiz. Bugün “Bozbey Başkan Burada” projesi kapsamında İnegöl’deyiz. İnegöl’de çeşitli kurumlarımızı, toplum kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. İnegöl’de yalnızca sanayi yok, sadece ticaret yok. Tarımın da son derece önemli olduğu bir ilçemiz. 350 bin dekarın 150 bini meyve, geri kalanı hububattır. Bu alanların öncelikle korunması ve geleceğe aktarılması söz konusu. Ben burada çiftçiye olan desteklerimiz devam edecek. Pandemide şunu gördük. Gıdaya erişim, toprağın ne kadar kıymetli olduğunu farkına vardık. Tüm dünya toprakların korunması konusunda kendisine bir sorumluluk yüklemeye başladı. Bunu da sağlıyorlar. Bunun için bu konuda hassasiyetimiz var. Toprak elde edilmeyen bir nimet. Bir toprağın verimli hale gelmesi 500 ila 1000 yıl geçmesi gerekiyor. Bunun için de bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Bunun için sizlere çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Onun için pandemide kimse bir makine parçası, plastik yemeye çalışmadı. En azından o süreçte kendisi evinin bahçesine biber, patlıcan, domates ekti. Bunlarla kendi gıdasını karşılamaya çalıştı. Özellikle bölgemizde aronya, yaban mersini, kestane, ceviz gibi ürünlerin olduğunu biliyoruz. Tarım AŞ. Üzerinden katkımızı 10 bin fidan dikerek yaptık. Aronyaya gelince gerçekten aslında çok kıymetli bir ürün. Son yıllarda her ne kadar Pazar payı düşük olsa da insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkan bir ürün. Şeker konusunda çok iyi katkı sağladığı ifade ediliyor. Bunun tanıtımının ve pazarlanmasının son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz bunu dikerken dahi bunun pazarlanması ve paketlenmesi nasıl yapılacağı konusunda araştırma yapmamız gerekirdi. Önce bir ekiyoruz, sonrasına bakıyoruz. Sonra çiftçimiz zarar görüyor. Bununla ilgili mutlaka Pazar alanının genişlemesini sağlamak gerekiyor. Yaklaşık 70 bin civarında ürün vardı. Önemli bir kısmı satıldı. Bizde Tarım AŞ. Olarak 18 bin ton ürün alımı yaptık. Bunları tekrardan değerlendireceğiz. Tarım AŞ. ‘nin bütçesi belediyemizden çıkan bir bütçe.”