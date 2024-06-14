Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde çeltik tarlalarında çalışan kadınlara, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve KADES Uygulaması konularında eğitim verdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından, Meriç ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan çeltik tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri çalışma alanları olan tarlalarda ziyaret edilerek, kadın vatandaşlara yönelik 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde broşür dağıtımı, Aile İçi Şiddetin Önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti icra etti.

Jandarma ekiplerinin, kadına karşı şiddetin önlenmesi emniyet ve asayişin sağlanarak, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.