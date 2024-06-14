Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 26 okulda 2 bin 616 öğrenciye polis meslek tanıtımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce “Geleceğimiz Güvende Projesi” kapsamında 12 İlkokul ve 14 Ortaokul olmak üzere toplam 26 okulda 2 bin 616 öğrenciye polis meslek tanıtımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

6 okuldan 300 öğrenci ise İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi. 2023-2024 Eğitim yılının sona ermesiyle proje sona erdi.