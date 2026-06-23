Birbirinden renkli gösteriler, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu programda çocuklar unutulmaz bir gün geçirirken, aileler de bu coşkuya ortak oldu.

Festivalde konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklere önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın karne sevincine ortak olmak ve onlara güzel bir gün yaşatmak istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiğimiz festivalimiz artık ilçemizin geleneksel etkinliklerinden biri haline geldi. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor. Bu tür çocuklarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimizi yaz boyunca ve önümüzdeki dönemde de sürdürmeye inşallah devam edeceğiz"

Festival boyunca gerçekleştirilen gösteriler ve etkinlikler büyük ilgi görürken, çocuklar eğlence dolu bir gün yaşadı. Karne hediyesi niteliğindeki festival, ailelerin ve çocukların memnuniyetiyle tamamlandı.