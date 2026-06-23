Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve salonun tamamen dolduğu etkinlikte sahne alan koro, yaklaşık bir saat boyunca izleyicilere müzik dinletisi sundu. Titiz bir hazırlık döneminin ardından sahneye çıkan öğrenciler, seslendirdikleri eserlerle salondakilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Öğrencilerin sahnede gösterdiği uyum ve performans, profesyonel koroları aratmadı.

Çocuklarının sahne heyecanına ortak olan veliler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Sanatın ve eğitimin bir araya geldiği bu anlamlı programa; Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük beğeni toplayan konser, protokol üyelerinin öğrencileri tebrik etmesi, uzun süre ayakta alkışlanmaları ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.