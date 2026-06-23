ABD’ye götürülen Hilmi’nin, yaklaşık 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

FBI tarafından yapılan açıklamada, Hilmi’nin Mayıs 2025’te ABD’den ayrılarak firar ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Türkiye’de gözaltına alınan şüpheli, Türk makamlarıyla yürütülen koordinasyonun ardından ABD’ye iade edildi.

FBI Direktörü Kash Patel, Hilmi’nin ABD tarihinin en büyük Medicare dolandırıcılığı dosyalarından biriyle ilişkilendirildiğini ifade etti. Patel, şüphelinin yaklaşık 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planını organize etmekle suçlandığını kaydetti.

Operasyonun FBI Miami Ofisi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türk yetkililerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Patel, süreçteki desteklerinden dolayı ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a da teşekkür etti.

FBI, kısa süre önce yaklaşık 1,3 milyar dolarlık başka bir Medicare dolandırıcılığı soruşturması kapsamında aranan Herbert Kimble’ın da ABD’ye getirildiğini duyurmuştu. Böylece iki ayrı dosyada toplamda yaklaşık 5 milyar dolarlık kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor.