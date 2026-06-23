İnegöl Belediyespor sporcusu Emre Doğan, Avusturya’nın Innsbruck kentinde düzenlenen Spor Tırmanış Dünya Kupası etabında Türkiye’yi temsil etti. 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Doğan, ülkemiz adına yarışan 4 milli sporcudan biri olarak yer aldı.

Dünya Tırmanış Serisi kapsamında düzenlenen Innsbruck etabı, spor tırmanışın en prestijli organizasyonları arasında gösteriliyor. Boulder ve Lead branşlarında yapılan yarışmalara 46 ülkeden 300’ün üzerinde sporcu katıldı.

Türkiye Milli Takımı da organizasyonda 2 kadın ve 2 erkek sporcu olmak üzere toplam 4 sporcu ile yer aldı. Erkek milli sporculardan biri olan İnegöl Belediyespor sporcusu Emre Doğan, ay-yıldızlı forma ile ülkemizi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadı.