Son dakika haberine göre, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un CHP'ye katılımı, partisinin TBMM Grup toplantısında düzenlenen bir törenle resmileşti. Gelişmenin hemen ardından Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un törende yaptığı konuşma nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla soruşturma açıldığını açıkladı.

CEMAL ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Enginyurt, CHP'ye katılmasının ardından yaptığı konuşmada, TSK'dan ihraç edilen teğmenlere değinerek,"Başımızda öyle biri var ki, ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Ne senin olacağız, ne kara toprağın. Senin olmaya gelmedik, olmayacağız Erdoğan. Mustafa Kemal'in askeri olmaya geldik" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

CHP'DEN İLK TEPKİ!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Enginyurt hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "İstanbul Başsavcılığı işi gücü bırakmış kim Cumhurbaşkanı’nı eleştirirse, kim muhalif bir ses çıkarırsa dakikalar içerisinde soruşturma açıyorlar, bizi yakından takip ediyorlar. Burada bir suç unsuru yok. Sayın Enginyurt bu konuşmayı bizim grup salonumuzda herkesin gözü önünde yaptı" dedi.