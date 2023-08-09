Kayseri'nin Gülük Mahallesi'nde bulunan Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan 20 yaşındaki ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç., geçtiğimiz 30 Temmuz'da meydana gelen trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.

Mazgalın İçine Düştü

Vatandaşların bildirdiği bilgilere göre, genç sanatçı Ayyüce Dilşat Ç., pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemeler sonrasında, Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni düştüğü mazgal kesilerek çıkarıldı.

Talihsiz Genç İzmir'den Kayseri'ye İş İçin Gelmişti

Talihsiz genç sanatçının İzmir'den Kayseri'ye iş fırsatları nedeniyle geldiği öğrenildi. Genç kadının cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri büyük bir üzüntü yaşarken, genç sanatçının hayalleri ve gelecek planları kısa bir süre içinde son buldu.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden sadece bir dakika önce annesine veda niteliğinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde, olaydan 1 dakika önce saat 06.01'de annesine "Beni affet" şeklinde mesaj göndermiş.