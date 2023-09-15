Edinilen bilgilere göre, 25 Temmuz tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanında trajik bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Aydın Akça, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu acı olayın ardından, Akça'nın ağabeyi olan 48 yaşındaki Ömer Akça, kardeşinin ölüm haberini aldı ve oğluyla birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

Ancak, hastanenin yakınında bulunan bir sokakta karşılaştığı trajik bir olay, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Ömer Akça, karşı yönden gelen 01 APF 635 plakalı bir otomobili fark etti. Bu aracın ters yönde ilerlediğini gören Akça, sürücüye yönelerek geri gitmesi gerektiğini işaret etti. Ancak, bu uyarıya sinirlenen otomobil sürücüsü Ferdi Çağlayan, aracından inip Ömer Akça ile sözlü bir tartışmaya başladı.

"Getirin onu bana, kanını içeceğim"

Tartışma kısa süre içinde şiddete dönüştü ve hastane güvenlik görevlileri tarafından ayırmaya çalışıldı. Ancak, Ferdi Çağlayan'ın siniri dinmemiş gibi görünüyor. Güvenlik görevlilerinin arasından sıyrılarak tekrar Ömer Akça'nın yanına gitti ve cebinden çıkardığı bıçağı genç adamın kalbine sapladı. Ardından Çağlayan, tüyler ürpertici bir tehdit savurarak, "Getirin onu bana, kanını içeceğim" dedi. Olayın şahitleri mahalle sakinleri, ellerinde tahta sopalarla hastaneye gelip, Akça'nın aracına zarar verdi. Bu tüm olaylar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve kanlar içinde yerde kalan Akça, hemen hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Çağlayan'ın ailesinin kendisini aradığını anlatan Akça, "Şuanda o kişinin ailesi beni arıyor ve davandan vazgeç, oldu artık diyorlar. Bende onlara kendilerini benim yerime koymalarını söylüyorum. Bu iş kolay bir şey değil. Ben sonuna kadar davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım" şeklinde konuştu.

Şüpheli Ferdi Çağlayan, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinde bıçağın kendisini savunmak için olduğunu iddia etti. Ancak, yaşananlar ve şahit ifadeleri, Çağlayan'ın suçunu inkar etmeyeceği şekilde gösterdi. Çağlayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ömer Akça'nın avukatı olan Nazan Akça Subaşı, olayın sonuçlarına kadar takipçi olacaklarını ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ömer Akça, uzun bir süre hastanede tedavi gördü ve cenazesine dahi katılamadı.