Devletin yeni evlenecek gençlere sunduğu evlilik yardımı altında sunulan devlet destekli evlilik kredisi ve baba yada annesinden ölüm sebebi ile ölüm aylığı alan bekar kız çocukları için sunulan çeyiz parası alabilmek için belli şartlar aranmaktadır.Yeni evleneceklere maddi anlamda rahatlık sunan bu evlilik yardımı ödeneklerinden yararlanabilmek için belli özellikleri taşıyor olmak Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığının aradığı ilk şartlardan biri.

Evlilik Yardımı Kimler Alabilir?

Öncelikle Sosyal mevzuat mevzuatında ki evlenme ödeneği yani hal arasında bilinen adı ile çeyiz parasından yararlanma şartları hakkında bilgilendirme yapmak isteriz.

Evlenme ödeneği yani çeyiz parası anne yada babasının ölmesi üzerine ölüm aylığı bağlanan kız çocuklarının bu aylığı alırken evlenmeleri halinde devlet tarafından verilen aylıklarının 24 katına tekabül eden yardım miktarıdır.Ölüm aylığı almakta olan tüm kız çocuklarının evlenmeleri halinde bu destek devlet tarafından verilmektedir.Bu ödenekten yararlanabilmek için evlenmeden önce kız çocuklarının ölüm aylığı almaları gerekir.Evlenmeleri halinde kendilerine verilen 2 yıllık evlilik ödeneği eğer ölen kişinin bir başka yakını ölüm aylığı almaya devam ediyorsa 2 yıla kadar evlilik nedeniyle aylığın tamamının diğer hak sahibi çocuğa yada eşe başlanması söz konusu olmayacaktır.diğer kişilerin aldıkları aylıkta görülecek maaş artışı 2 yıllık süre bittikten sonra gerçekleşecektir.Evlenen kız çocuğunun 2 yılı geçmeden boşanması halinde ölüm aylığı kendisine ancak 2 yıl bittikten sonra yeniden verilmeye başlanabilir.

Devletin henüz tasarı halinde sunduğu evlilik kredisi ise yeni evlenecek genç kişilerin aile kurmasını kolaylaştırmak adına kredi vermesi durumudur.Bu kredi devlet tarafından sunulduğu için faizli bir kredi değildir ve 10 bin TL’ye kadar kullandırılmaktadır.Ancak bu kredinin yasa tasarısının onaylanmasından sonra krediden yararlanmak için bazı şartlar gerekecektir.Öncelikle evlilik kredisi sadece genç yaşta evlenmek isteyip maddi sıkıntı yaşayan gençlere sunulacak bir kredi olacağından 18-24 yaş arasında ki gençlerin kullanması için sunulacağından daha üst yaş grupları bu krediden faydalanamayacaktır.Üniversite mezunu olunması halindeyse 18-26 yaşları arasında krediden faydalanılabilir. Krediden faydalanmanın diğer şartladı maddi yönden evlenmek için yetersiz olmak ve ceza kanununa göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaktır.Bu şartları taşıyan eş adayları yasa tasarısı onaylandıktan sonra Edevlet destekli evlilik kredisinden faydalanabilirler

Evlilik Yardımı Nasıl Alınır?

Hayat standartlarını daha iyi ve yaşanabilir hale getirmek için devlet yeni adımlar ve projeler geliştiriyor.

Bunlardan, evlenecek çiftlere yönelik yapılacak devlet destekli evlilik yardımının bazı ön şartları bulunmaktadır.