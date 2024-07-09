Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmamasıyla gündeme gelen milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı açıklama ile olayın perde arkasını aydınlattı. Cenk, Büyükekşi ile olaydan bir dakika önce sohbet ettiklerini belirterek, "Bir dakika sonra tekrar el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren tecrübeli golcü, "Kalmak isterim ama önce tatilimi düşüneceğim" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Takımımız, yurda döndü. Milli Takım kampında futbolcularla tokalaşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıklayan Cenk Tosun, olayın bilinçli olmadığını belirtti.

"BİR DAKİKA ÖNCE SOHBET ETMİŞTİK"

Ekol TV'ye konuşan Cenk Tosun, "Başkanın elini sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusuna yanıt verirken, "Bilinçli bir şey değildi. Başkanla olaydan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun, "Beşiktaş ile devam edecek misin?" sorusunu ise "Turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabii Beşiktaş'ta kalmak isterim ama önce tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" diyerek yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda maçı öncesinde kafilenin konakladığı otelin kapısının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi görmezden gelmişti. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitmişti. Cenk'in bu hareketi kısa sürede gündem olmuştu.