Genellikle Avustralya, Gine ve Endonezya gibi ülkelerde bulunan cennet kuşunun bilimsel ismi Paradisaeidae’dir. Ötüşleri, oldukça güzel görünüşleri ve ilginç dansları sebebiyle tüm dünyada “cennetten gelen” olarak bilinirler. Yaşam alanları olan yağmur ormanlarının ciddi anlamda zarar görmesinden ötürü, ne yazık ki nesilleri tehlike altında.

Cennet Kuşlarının Türleri ve Fiziksel Özellikleri

Cennet kuşlarının familyasında 40 civarı tür olduğu biliniyor. Erkekleri parlak, detaylı ve dikkat çeken kuyruklara sahiptir. Erkek cennet kuşları, bu ihtişamlı yapılarını çiftleşme dönemlerinde avantaja çevirmek için ellerinden geleni yaparlar. Dişileri etkilemek için güzelliklerini kullanırlar. Dişi cennet kuşu ise genelde gri ve kahverengi renklerinde olur. Erkeklere nazaran daha sade bir görüşüne sahiptir. Genelde böceklerle ve çeşit çeşit meyvelerle beslenirler. Boyutları türden türe farklılık gösterirken, 15-20 cm’den başlayıp, 1 metre civarlarına çıkabiliyor.

Cennet Kuşlarının Meşhur Dansı

Cennet kuşu rengi, güzelliği ve ötüşü dışında kur danslarıyla da dikkat çeken bir türdür. Özellikle Viktoria Cennet Kuşu türünün yaptığı dans efsaneleşmiştir. Dişilerini etkilemek için yaptıkları bu dans tangoyu da anımsatır.

Geçtiğimiz yıllarda cennet kuşunun yeni bir türü keşfedildi. Yeni Gine’de yaşayan Vogelkop türü cennet kuşunun ünü ise yüz gülümseten cinsten, devasa büyüklükte gülümseyen yüze dönüşen bu kuşun kur dansı gerçekten izlemeye değer.

Cennet kuşu familyasının diğer türlerine göre yapısı daha siyahımsı olan bu kuş, dişilere kur yaparken mükemmel bir görüntü ortaya çıkaran mavimsi ayrıntılara sahip. Kur dansı yaparken diz eklemlerini farklı şekillerde büküyor, küçük ve hızlı hareketlerle sağa ve sola doğru hareket ediyor.

Bazı araştırmacılar Vagelkop adı verilen cennet kuşunun, bu familyaya dahil olmadığını ve farklı bir tür olduğunu düşünüyor. Gerek doğadaki diğer cennet kuşlarından farklı davranışları, dış görünüşünün farklılığı ve diğerlerine göre daha özgün olan kur dansı sebebiyle bu düşüncedeler. Tüm bu sebeplerden ötürü konuya ilgili birçok araştırmacı cennet kuşu saymıyor ve tür için sadece “Vagelkop Kuşu” ismini kullanıyor.