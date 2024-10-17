İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından organize edilen programda, İnegöl’ün kültürel zenginlikleri sergilendi.

10 yıl önce başlayan kültürel iş birliği sonucunda gelişen ilişkiler neticesinde, Fransa'nın Bordeaux kentine bağlı Cenon şehri ile Kardeş Şehir protokolü imzalanması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Cenon Belediye Başkanı Jean François Egron liderliğindeki heyet, İnegöl’de 3 gün boyunca çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin son gününde, Çarşamba akşamı düzenlenen özel programla İnegöl’ün kültürü Cenon heyetine tanıtıldı.

İNEGÖL’ÜN DÜĞÜN ADETİ SAHNEDE CANLANDIRILDI

İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şehrin kültürünü ve geleneklerini tanıtmak amacıyla zengin içerikli bir gece hazırladı. İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğu, İnegöl’ün geleneksel düğün adetlerini sahneledi. Ayrıca Karagöz gölge oyunu ve İnegöl tanıtım filmleri de konukların beğenisine sunuldu. İnegöl’ün tüm yönleriyle tanıtıldığı programda, Cenon heyeti büyük ilgiyle gösterileri takip etti.

Programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Cenon Belediye Başkanı Jean François Egron ve eşi Nathalie Egron'un yanı sıra, Cenon Belediyesi'nden çeşitli yetkililer de katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı gece, Cenon heyetinin İnegöl'ün geleneklerini yakından tanımasını sağladı.