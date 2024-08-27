Cerrahspor, 2024-2025 futbol sezonu için yeni teknik ekip kadrosunu tanıttı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cerrahspor'un teknik direktörlüğüne Emre Kocatürk atanırken, yardımcılığına ise Fatih Şimşek getirildi.

Açıklamada, “Futbol A takımımızın 2024-2025 sezonu için Emre Kocatürk ve Fatih Şimşek ile anlaşmaya varılmıştır. Kendilerine başarılar dileriz.” denildi. Ayrıca, Cerrahspor'un son yapılan olağanüstü kongresinde mevcut başkan Recep Okumuş'un görevine devam ettiği bildirildi.