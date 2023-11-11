Konya'da, Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara Sefa S. (19) yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında, sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Maalesef, yaşanan feci kazada ilk tespitlere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan ve otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yayının kimliği tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan isimler şu şekilde belirlendi: Anneanne Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32). Aynı kazada otomobilde bulunan Ceylin Naz Övüş (6) yaralanırken, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8) ve Fadime Aslan ise yaralandı.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan bir kadının kimliği henüz belirlenemedi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.