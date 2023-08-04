Yıldırım Belediyesi'nin çevre konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği özgün ve çocuk dostu proje olan "Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor" başarıyla devam ediyor. Belirlenen 50 gönüllü çocuk, çevre ve atık yönetimi konusunda özel eğitim alarak çevre müfettişleri olarak atanmış durumda.

Bu minik çevre müfettişlerine gerekli kıyafet ve ekipmanların yanı sıra, modern teknolojiyi kullanmaları için tabletler de dağıtıldı. Bu tabletler sayesinde çevre müfettişleri, etraflarında gördükleri olumsuzlukları tespit edebilecek ve çevre önerilerini belediyeye kolayca iletebilecekler.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında, minik çevrecilere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından özverilerinden dolayı tebrikler sunuldu. Başkan Yılmaz, çocuklara modern, güvenli ve yeşil yaşam alanları bırakma hedefleri doğrultusunda projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, çocukların aktif katılımı ve farkındalık yaratmada önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti.

"Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor" projesi, hem Yıldırım'daki yeşil alan miktarını arttırmayı hem de mevcut yeşil alanları korumayı hedefleyerek çevre bilinci oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor. 50 minik müfettiş, artık Yıldırım'ın gönüllü koruyucuları olarak çevrelerindeki değişimi sağlamak ve geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak için çaba harcayacaklar.

Bu güzel projeyi destekleyen ve çocuklara sıfır atık eğitimi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, minik müfettişlere yeni görevlerinde başarılar dileyerek onların çevre bilincine katkı sağlamalarını gururla izleyeceklerini belirtti. Yıldırım Belediyesi'nin çocuklarla birlikte doğayı korumak için başlattığı bu özgün ve anlamlı proje, gelecek nesillerin çevre duyarlılığına katkı sağlamak adına örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.