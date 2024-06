Güney Marmara’daki alışveriş merkezi sayısını 17’ye çıkaran Kirmasti Kervan Mobilya, Mustafakemalpaşa ilçesinde kuracağı GES yatırımıyla 8 bin 923 ton karbondioksit salınımının önüne geçecek.

Bursa’da halı, mobilya, perde, beyaz eşya, elektronik, zücaciye, çeyiz ve aksesuar ürünlerini vatandaşlarla buluşturan Kirmasti Kervan Mobilya AVM, kuruluşunun 34. yılında Mustafakemalpaşa ilçesinde açtığı mağazalarla AVM sayısını 17’ye çıkardı. Ürün ve marka çeşitliliği ile her zaman müşterilerinin beğenisini toplayan marka, ’Premium ve Exclusive’ şubeleriyle yine vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

"GES yatırımımızla 8 bin 923 ton karbondioksit salınımı önleyeceğiz"

Son yıllarda ihracata da yöneldiklerini belirten Kirmasti Kervan Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Dal, gelişen teknoloji ve değişen mağazacılık politikalarını yakından takip ederek, müşterilere her zaman daha iyi hizmet verebilmenin gayesi içinde olduklarını söyledi. Dal, “Perakende satış mağazalarımızın ötesinde her zaman Türkiye’nin faydasına ilişkin değer üreten, çevresine duyarlı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak büyümesini sürdürecektir. İlk alışveriş merkezini 1999 yılında açtık. 2024 yılı itibariyle Mustafakemalpaşa, Manyas, Karacabey, Mudanya ve Yıldırım’daki mağaza sayısı 17’ye ulaştı. Yakın zamanda kuracağımız Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (GES) ile 8 bin 923 ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş olacağız. Ayrıca mağazalarımızda bu enerjiyi kullanıp, geri kalanı ise kullanım için hizmete sunacağız” dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Melik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6 bin 365 metrekarelik alanda kurulacak güneş enerji tarlası hakkında bilgi veren Dal şöyle konuştu: "Enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılığının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi önem arz etmektedir. Yapılması planlanan güneş enerji santralinin gücü yaklaşık 200 hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılaması beklenmektedir. Bu sayede hem ülkemizin enerji dışa bağımlılığının hem de fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katlı sağlanacaktır. Ayrıca, 8 bin 923 ton karbondioksit salınımının önüne geçmek, yaklaşık olarak 160 bin adet ağacın 30 yıl boyunca engel olacağı karbon emisyonuna karşılık gelmektedir."

“Açılışa özel 24 ay elden taksit”

Güney Marmara’da 200’e yakın personelle, toplam 17 bin metrekare mağazalarımızla 34 yıldır hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dal, “Taleplerini her zaman ön planda tuttuğumuz müşterilerin memnuniyetine son derece önem veriyoruz. Gelişen teknoloji ve değişen mağazacılık politikalarını yakından takip ederek, müşterilerimize her zaman daha iyi hizmet verebilmenin gayesi içerisindeyiz. Etibank Premium Mağazası ve Barış Exclusive Mobilya Mağazası’nı hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz. Açılışa özel kredi kartsız, aracısız, elden 24 aya varan taksit imkanı kampanyamızla mağazalarımızın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İstihdama da büyük katkı sağladıklarını belirten Dal, “Bunun yanı sıra geçen yıl ilk ihracatımızı gerçekleştirerek ve ihracat rakamlarımızı her geçen gün artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Her zaman Türkiye’nin faydasına ilişkin değer üreten, çevresine duyarlı, sosyal sorumluluklarının bilincinde, değişime ve gelişime açık olan ve bölgemizdeki her etkinlik ve faaliyette yer alan bir kuruluştur. Nasipse, Kurban Bayramı’nın 2. günü kırsal Kabulbaba Mahallesi’nde düzenlenecek olan ve 3 yıldır güreş ağalığını üstlendiğim 348. Kabulbaba Yağlı Güreşleri’ne tüm halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.