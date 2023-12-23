Bursa merkezli Çevre ve Sıfır Atık Derneği (ÇEVSAD) 1. Olağan Genel Kurulu Ördekli Kültür Merkezi’nde yapıldı. Divan Başkanlığını Bursa önceki dönem milletvekillerinden Faruk Anbarcıoğlu’nun yaptığı kongrede kurucu Başkan Mustafa Dursun yeniden başkan seçildi.

Kongrede konuşan Başkan Dursun, sektörün içinden gelen biri olduğunu söyleyerek, 1998’de kurulan Hurdacılar Odası Başkanlığı ile BİLDEF başkanlığı yaptığını, şimdi de çevreye ve topluma fayda amaçlı ÇEVSAD’ı kurduklarını açıkladı. Dursun, kadın ve çocuklardan başlayarak çevre bilinci oluşturmak istediklerini, bakanlık ve belediyelerle de bu amaçla sıfır atık için işbirlikleri yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÇEVSAD Başkan Yardımcısı Nursel Kaleoğlu da toplum bilinçlendirme eğitimlerine başlayacaklarını belirterek, sıfır atık kavramının önemine işaret etti. Kaleoğlu 1900’lü yıllarda sanayi devrimi ile birlikte endüstrileşmenin başladığını üretim ile birlikte dünyada ve hayatta bir takım değişiklikler yaşandığını, buzulların erdiğini, dünya ısısının değiştiğini ve çevresel etikler oluştuğunu anlattı. BM’nin 1992’de İklim Çerçeve Sözleşmesi başlattığına değinen Kaleoğlu, Türkiye’nin de bu sözleşmeyi TBMM’den geçirip 2021’de yürürlüğe aldığını vurguladı. 2016 Paris Anlaşması’ndan sonra 2017’de Türkiye’nin bir sıfır atık projesi geliştirildiğine değinen Kaleoğlu,2020’de Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulduğunu ifade etti. BM’nin 30 Mart’ı Dünya Sıfır Atık Günü ilan ettiğini ve Türkiye’yi dünyaya örnek gösterdiğini hatırlattı. Kaleoğlu, şu anda projenin liderliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yaptığını da sözlerine ekledi. ÇEVSAD’ın yeni Yönetim Kurulu’na Nursel Kaleoğlu, Abdurrahim Arslan, Hakkı Sarıtaş, Gülten Kavut Sürücü, Nihal Yıldırım, Recep Yıldırım seçildi. ÇEVSAD, çevre iyi niyet beyanı adlı bir dijital sözleşmeyi imzaya açarak, herkesi çevre gönüllüsü olmaya da davet etti.