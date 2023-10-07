İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen trafik kazasında, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ağır yaralandı. Kazanın olduğu yerde bulunan güvenlik kameraları, maalesef kaza anında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle tam 10 dakika boyunca kayıt alamadı.

Kaza, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı'nda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü akşam saatlerinde gerçekleşti. Horasan, kendi otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarına yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, savrularak yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Başkan Horasan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ardından hastaneye sevk etti.

Kaza sonrası polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelenmeye alındı. Yapılan incelemede, kazayı gören güvenlik kamerasının elektrik kesintisi nedeniyle 10 dakika boyunca kayıt alamadığı tespit edildi. Kayıt, kazadan hemen önce, saat 18.47'de kesildi ve kazanın ardından saat 18.57'de tekrar başladı.

Ali İhsan Horasan'ın hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam ederken, kazayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.