Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, sosyal medya hesaplarından, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı “Şahin Sürüsü” adını verdiği “silahlı kuvvetlerinin” Aksa Tufanı operasyonu öncesi hazırlıklarının görüntülerini yayınladı.



Görüntülerde, motorlu paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının “İsrail askeri noktaları” olarak dizayn edilen alanlarda tatbikat yaptığı görüldü.Sosyal medyada da İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, bu sabah Gazze Şeridi çevresine başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunda söz konusu silahlı hava araçlarının bazı İsrail bölgelerinin semasında görüldüğüne ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı.Ayrıca, işgalci İsrail’in Gazze Şeridi sınırı çevresindeki bazı askeri noktalarına da paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların iniş yaptığı görüntüler yer aldı.



İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.