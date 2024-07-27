Bursa'da, seyir halindeyken plakası düşen bir motosiklet sürücüsü, ceza yememek için ilginç bir çözüm buldu. Sürücü, plakayı arkasında oturan kişinin sırt çantasına yapıştırdı. Bu sıradışı anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen motosikletin plakası aniden düştü. Ceza almamak için hızlıca hareket eden sürücü, plakayı arkasında oturan yolcunun sırt çantasına yapıştırdı. Bu ilginç manzara, diğer sürücüler tarafından kaydedildi.