Bursa’da Türkiye’nin dört bir yanındaki Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na ait atölyelerde üretilen ürünler ve eserler, Osmangazi Meydanı’nda kurulan alanda Bursalıların beğenisine sunuldu. Yerli üretim olmasının yanı sıra fiyatlarını da cazip olan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa’da Osmangazi Meydanı’nda kurulan fuar alanında 54 farklı şehirden Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı 200'den fazla atölyede üretilen yüzlerce çeşit ürün Bursa’lıların beğenisine sunuldu. İşyurtlarında uzman öğreticiler eşliğinde hükümlülerce üretilen ürünler, kaliteli olmasının yanı sıra ekonomik olmasından dolayı ilgi görüyor. Elektronik aletlerden, gıda ürünlerine kadar pek çok ürün çeşitliliği bulunan fuarda ayrıca el sanatlarını icra eden hükümlüler, eserlerini bu fuarda sergileme şansı elde ediyor.

Kaynak: İHA