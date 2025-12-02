Çanakkale’nin Biga ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan oğlunun evlendiğini görme hayali kuran bir babanın düğün mutluluğu trajediye dönüştü. Cezayir'den para karşılığı getirttiği gelin altınları alıp kaçınca bunalıma giren ve dolandırılmayı gururuna yediremeyen baba Ramazan Gümüşsoy evinin tavanına kendisini asarak intihar etti. Biga Cumhuriyet Başsavcılığı kaçan gelin hakkında soruşturma başlattı. Korkunç olay, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Bademlik Caddesi’ndeki bir sitede yaşandı. Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan 50 yaşındaki Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunları bulunan oğlu Muammer Gümüşsoy’u evlendirmek için uzun süredir gelin adayı arıyordu. Bu süreçte son zamanlarda bölgede yaygınlaşan “yabancı gelin” yöntemine başvurarak bir kişiyle irtibata geçti. İddiaya göre Gümüşsoy ailesi, Cezayir’de yaşayan gelin adayının Türkiye’ye gelebilmesi için aracılık yapan bu kişiye 500 bin lira ödeme yaptı. Eylül ayının ortalarında Biga’ya gelen Cezayirli Hadil Ayad ile Muammer Gümüşsoy, 27 Ekim’de Biga’da düzenlenen düğünle evlendi.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

İddiaya göre Cezayirli gelin, geçen hafta düğünde takılan takılar ve paralarla birlikte ortadan kayboldu. Akşam eve gelip eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy durumu ailesine anlattı. Dolandırıldığını fark eden baba Ramazan Gümüşsoy, düğün öncesi aldığı borçlar nedeniyle bunalıma girdi. Yaşananları gururuna yediremeyen Ramazan Gümüşsoy önceki gün evde kimsenin bulunmadığı sırada tavana kendini asarak yaşamına son verdi.