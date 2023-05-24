Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, yerel siyaseti ve yaklaşan 28 Mayıs seçimlerine ilişkin gelişmeleri "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında "Odak Noktası" programına konuk oldu.

Başkan Özkan, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/MvcrSnB05M8