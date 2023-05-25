CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve yokluk seçimi olacağını belirterek, "Tüm örgütümüze ve Bursalı hemşerilerimize çağrımızdır. Gün birlik ve beraberlik içerisinde, geleceğimizi sil baştan kurma günüdür. Bu ülkeye 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu lazım. Biz 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Vatanını seven sandığa gelsin!” çağrısında bulundu.

Toplantıya Bursa’da bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar ve DEVA Partisi Genel Merkez Kurul Üyesi Fatih Acar ile DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Mümtaz Öztürk, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, il yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Türkiye’nin çok ağır koşullardan geçerek 2023 seçimlerine geldiğini belirten CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, sözlerine 14 Mayıs seçimlerini değerlendirerek başladı.

CHP’nin Bursa’da her 2 bölgeden 3’er olmak üzere, toplam 6 milletvekili çıkardığını, 7’nci milletvekilliğini ise çok az bir oy farkıyla kaçırdığını belirten Özkan, “Tüm partiler içerisinde oylarını ve milletvekili sayısını artıran tek parti CHP olmuştur. Katılan hiçbir adayın seçilecek yeterli oyu alamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır” dedi.

"Umutsuzluğa kapılmayın, ülkemizi AKP karanlığına bırakmayacağız" diyen Özkan, "Gün birlik ve beraberlik içerisinde, geleceğimizi sil baştan kurma günüdür... Gençlerimize, çocuklarımıza yeni, parlak bir gelecek, adil, hakça paylaşan, barış içerisinde yaşayan bir ülke armağan etme günüdür... Bu ülkeye 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu lazım. Birleşe birleşe kazanacağız, geleceğimizi hep birlikte kuracağız... Biz 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz... Vatanını seven sandığa gelsin!" diye konuştu.