Bakanlığın açıklamasına göre, içeriğinde farklı bitkisel yağlarla birlikte tereyağı veya zeytinyağı bulunan ürünlerde tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre yalnızca söz konusu yağlardan oluşmayan ürünlerde, ürün adında tek başına “tereyağlı” veya “zeytinyağlı” vurgusu yapılmasının önüne geçilecek.

Düzenlemeyle birlikte ürünün içeriğinde birden fazla yağ bulunması halinde etiket ve adlandırmanın, tüketiciye ürünün gerçek bileşimini daha açık şekilde gösterecek biçimde yapılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın tüketici sağlığının ve haklarının korunması amacıyla hayata geçirildiğini belirterek gıda ürünlerinde şeffaflığın artırılacağını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Tüketicimizin sağlığını ve haklarını korumakta kararlıyız” mesajına da yer verdi.