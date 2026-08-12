ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, küresel piyasalarda oluşan baskı petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını etkilerken, Türkiye’de de fiyatlara ilişkin dikkat çeken bir adım atıldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemenin, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yönelik olduğu belirtildi.

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı motorin fiyatlarında indirime gidilmesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Tüketicilerin yanı sıra nakliyeci ve sanayicilerin maliyetlerini azaltmayı amaçlayan çalışma kapsamında, motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde değişiklik yapılması planlanıyor. Düzenlemenin bu gece yarısından itibaren Resmi Gazete’de yayımlanması beklenirken, atılacak adımla vatandaşın üzerindeki akaryakıt kaynaklı maliyet baskısının hafifletilmesi hedefleniyor.

Daha önce de Eşel Mobil Sistemi'ni uygulayan Bakanlığın bu düzenlemesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirime gidilmesi ve böylece vatandaş, nakliyeci ve sanayicilerin üzerindeki maliyet baskısının azaltılması hedeflenmekte.