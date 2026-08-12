Bu protokolle Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programı öğrencileri Gürsu Belediyesi'nde mesleki eğitim fırsatı yakalayacak. Üniversiteli öğrenciler, stajları süresince park, bahçe ve yeşil alanların bakım-onarım çalışmaları, süs bitkilerinin üretimi ve yetiştirilmesi, peyzaj uygulamaları, bitki bakımı, sulama sistemleri ile saha planlama ve uygulama gibi mesleki faaliyetlerde görev alarak uygulamalı deneyim kazanacak.

Gürsu Belediyesi, üniversiteli öğrencilere uygulamalı eğitim ortamını sağlayacak ve bu sayede sahadaki donanımlı çalışan gücüne de katkı sunacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pakize Özlem Kurt ile protokole imza atan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ' Üç yıllık bu protokolle beraber gençlerimize ciddi bir tecrübe kazandıracağımıza inanıyoruz. Gençler için yaptığımız çalışmalar ortada, mesleki uygulamayı desteklemek bizim için çok önemli bir misyon, hocalarımıza ve üniversite yönetimine teşekkür ederim' dedi.