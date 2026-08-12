Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altyapı Yöneticimiz Mustafa Bayram, şunları söyledi:

“Altyapımız adına önemli bir sürecin içerisindeyiz. Yeni sezonda U19, U17, U16, U15 ve U14 takımlarımızla Akademi Ligleri’nde yer alacağız. Sporcularımızın daha yüksek seviyede ve düzenli bir rekabet ortamında mücadele etmeleri, gelişimleri açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun U13 yaş kategorisinde Marmara Bölgesi’ni Akademi Ligi kapsamına alması hâlinde, U13 takımımızla da gerekli katılımı sağlayacağız. Böylelikle Akademi Ligleri’nde toplam 6 yaş kategorisiyle mücadele etmiş olacağız.

Teknik kadromuz, yöneticilerimiz ve sporcularımızla birlikte Kafkasspor’un geleceğini güçlü temeller üzerine inşa etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Akademi Ligleri’nin kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum.