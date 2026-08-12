Coşkunöz Eğitim Vakfı, mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Care Your Career Burs Programının yeni dönem başvurularını başlattı. Program, nakit burs desteğinin yanı sıra mentörlük, staj, kariyer fırsatları ve kişisel gelişim eğitimleriyle öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Care Your Career Burs Programı, geleneksel burs uygulamalarından farklı olarak öğrencilerin yalnızca maddi ihtiyaçlarına destek olmayı değil, aynı zamanda kariyer gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda programda yer alan her öğrenci için bireysel bir gelişim yol haritası oluşturulurken, eğitim yaşamı ile profesyonel hayat arasında güçlü bir köprü kuruluyor.

Teorik bilgiler gerçek projelerde uygulanıyor

Care Your Career Burs Programı kapsamında öğrenciler, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili projelerde aktif rol üstlenerek teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı buluyor. Şirketlerde deneyimli profesyonellerle birlikte çalışan öğrenciler, iş hayatının beklentilerini yakından tanırken proje yönetimi, takım çalışması ve problem çözme gibi kritik yetkinliklerini de geliştiriyor. Program, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve eğitim hayatlarının aksamaması şartıyla yarı zamanlı çalışma imkanları da sunabiliyor. Böylece öğrenciler mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazanarak kariyerlerine daha güçlü bir başlangıç yapabiliyor. Kişisel gelişim eğitimleriyle desteklenen program, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra profesyonel ve sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağlıyor. Care Your Career Burs Programının gençlerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, 'Care Your Career Programını yalnızca bir burs desteği olarak değil, gençlerin gelişimine eşlik eden bir yolculuk olarak görüyoruz. Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak 38 yıldır yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri boyunca gençlere doğru zamanda sunulan desteğin onların hayatlarında ne kadar önemli bir fark oluşturduğunu birçok kez deneyimledik. Care Your Career ile öğrencilerimizin hem akademik hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağlayarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmayı amaçlıyoruz dedi.

'Senin geleceğin, hepimizin geleceği' anlayışıyla hayata geçirilen burs programının yeni dönem başvuruları 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.