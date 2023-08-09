Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Milet İttifakı’nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi günden güne konuşulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kim olacak ? Kılıçdaroğlu istifa ederse lider kim olur ? Anket sonuçları açıklandı.

Halk’ın iradesi anket sonuçlarına göre belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına en çok istenilen isim ise belli oldu.

Ankete, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin, Muharrem İnce, Canan Kaftancıoğlu ve Tanju Özcan soruldu.

%31,6’lık Oy İle O İsim Önde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı anketi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %31,6 oy oranı ile anketlerde görüldü.

Anket Sonuçları ise şöyle:

Ekrem İmamoğlu:%31.6

Mansur Yavaş:%15.5

Özgür Özel:%8.4

Mustafa Sarıgül:%5.1

Gürsel Tekin:%3.5

Muharrem İnce:%2.6

Canan Kaftancıoğlu:%2.1

Tanju Özcan:%0.9

Diğer:%5.2

Cevap Yok:%4.8

Fikrim Yok:%20.3