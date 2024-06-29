Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’da düzenlediği CHP Yurt Dışı Örgütlenme ‘İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı’na katıldı. Özel, “Neo-Nazizm yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi seksen yıl öncesinde geride bırakılması gereken birtakım ideolojilerin yönelimlerin güç kazanıyor olmasından son derece endişe duyuyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından üç gün sürecek "Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştay"ı ilk programı başladı. Florya İstanbul Planlama Ajansı Kampüsündeki çalıştayın açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri ve belediye başkanları ile yurt dışından gelen parti temsilcileri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda yurt dışı temsilcileri konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yurt dışındaki sizlerin eğitimden sağlığa, sosyal haklardan, ekonomik meselelere kadar pek çok sıkıntıları çözülmesi gereken pek çok sorunları olduğunun bilincindeyiz. İhtiyaç olan sorunları tespit edip, doğru çözümlerin peşinden giden bir siyasi anlayış hakim kılmak. Bir öz eleştiri yapmamız gerekiyorsa biz, bu öz eleştiriyi bu üç günlük çalıştayda açık yüreklilikle, birbirimizin hukukuna saygı duyarak, nezaket çerçevesini terk etmeden kararlılıkla dile getirmeliyiz. Eleştiriden ve öz eleştiriden güçleneceğimizi, hatalarımızı konuşmaktan çekinmememiz gerektiğini ve doğruları hep birlikte bulmamızın öneminin bir kez daha altını çiziyorum. Yaşadığınız coğrafya, avantajları, dezavantajlarıyla ama sonuçta buradan uzak olmanın verdiği zorluklarla takip ediyoruz” dedi.

“Avrupa’da aşırı sağın yükselmesinden endişe duyuyorum”

Avrupa’da yükselen aşırı sağa dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özel, “Avrupa’da, Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Hep birlikte takip ettik. Özellikle Almanya ve Fransa’daki, Avusturya’daki sonuçlar. Fransa’da ve Avusturya’da aşırı sağcıların birinci parti olması, Almanya’da sosyal demokratları alternatif ikinci parti noktasına gelmesi son derece endişe verici. Yurt dışındaki siyasi akrabalarımız beklenen kadar kötü olmadığı, korktuğumuz kadar olmadı dese de Almanya ve Fransa Türkiye’nin yurt dışında en çok vatandaş-soydaşının, Türklerin yaşadığı iki ülke olması açısından yaşanan meselenin bize başka bir tansiyon hissettirdiğini görmek ve bu konuyu ciddi şekilde irdelemek gerekiyor. Neo-Nazizm yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi seksen yıl öncesinde geride bırakılması gereken birtakım ideolojilerin yönelimlerin güç kazanıyor olmasından son derece endişe duyuyorum. Aşırı sağın ve yabancı karşıtlığının zemin kazanmaması için partimizin yurt dışındaki akraba partilerimizle birlikte kat etmesi gereken önemli mesafeler var. Aşırı sağa karşı ortak hareket etme çağrısı yapmış, aşırı sağın hafife alınmaması gerektiğini ifade etmiş ve bu konuda bütünleşik bir mücadelenin hep birlikte alınması gerektiğini, yapılması gerektiğini altını çizmiştim. Aşırı sağı besleyen faktörlerin başında gelir adaletsizliği ve aradaki zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum ve bunun ülkedeki göçmenlere mal edilmesi ve onların sorumlu tutularak onların üzerinden yürütülen kurulan bir nefret dilinin aşırı sağır beslediğiyle ilgili tespiti burada bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Ve bu yüzden de aşırı sağın hedefinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın geçmişte olduğu gibi olacağının, bunun söylemsel boyutta olduğu gibi hakların aşındırılması noktasında ve hatta geçmişte çok büyük acılar bize yaşatan saldırılar, birtakım katliamlar noktasında da bizleri endişelendirdiğini belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve katılımcılar arasında basına kapalı şekilde devam edecek.