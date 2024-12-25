CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"22 BİN LİRA KÜFRETMEK GİBİ BİR ŞEY"

Gerçek enflasyonun yüzde 80 olduğunun altını çizen Özel, açıklanan asgari ücreti 'küfür' olarak niteledi:

Bugün asgari ücret 35-40 bin TL olsa çok olmaz. Türkiye'deki yaşam şartları düşündüğünüzde o bile az. Gerçek enflasyon yüzde 78-80. Biz ona göre 30 bin dedik.

Ben Erdoğan'ın sahayı okuyacağına, yanlışından döneceğine inanıyordum, 25-30 bin arası bir şey belirleneceğini düşünüyordum.

Bu 22 bin lira küfretmek gibi bir şey.