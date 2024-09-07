Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'dan gelen acı haberle derin bir üzüntü yaşadı. Özel’in "En büyük destekçim" olarak nitelendirdiği, Köy Enstitüsü mezunlarından ve emekli öğretmen İlyas Kalay, 100 yaşında hayatını kaybetti. Bu kaybın ardından Özel, sosyal medya hesapları üzerinden duygu dolu bir taziye mesajı yayımladı.

"En Büyük Destekçim İlyas Kalay’ı Kaybettim"

CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa Salihli'de gerçekleşen vefat haberi üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu. Özel, İlyas Kalay ile uzun yıllardır süregelen bir dostlukları olduğunu belirterek, Kalay'ın kendisi için çok kıymetli bir yol arkadaşı olduğunu vurguladı. Özel, mesajında şunları dile getirdi: “90 ve 95’inci doğum günlerini beraber kutladığımız, 100’üncü yaşını ise önümüzdeki yıl Öğretmenevi’nde kutlamayı planladığımız, Köy Enstitüleri’nin son temsilcilerinden, Cumhuriyet’in öğretmenlerinden, benim Salihli’deki en büyük destekçim İlyas Kalay amcamızı kaybettik. CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık, ama maalesef bu kadar dayanabildi. İlk seçimden sonra bu haberi mezarı başında paylaşacağım. Hepimizin başı sağ olsun.”

İlyas Kalay için Salihli Küçük İmam Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Enver Akgül ve Kalay'ın ailesi ve yakınları katılım sağladı. İlyas Kalay, törenin ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun programı nedeniyle cenaze törenine katılamasa da törene çelenk göndererek Kalay ailesine taziyelerini iletti. Özel’in mesajı, Kalay’ın uzun yıllar boyunca Cumhuriyet değerlerine bağlı bir öğretmen olarak sürdürdüğü onurlu yaşamını vurgularken, bu vefatın yalnızca kendisi için değil, Cumhuriyet’in nesilleri için de büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.