39. Olağan Kongre sonrası ziyaretleri kabul eden CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarete Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Bakır Taşer'de eşlik etti.

“İNEGÖL ÖRGÜTÜMÜZÜN GÜCÜNÜ HİSSETTİK”

CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, ziyarette yaptığı açıklamada, “İnegöl örgütümüzün dinamizmini ve birlik ruhunu yerinde görmek bizleri çok mutlu etti. Kongre sürecinin ardından bu birlikteliğin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. Genel ve Yerel seçimlere giden süreçte sahada güçlü bir örgüt görmek umut verici” ifadelerini kullandı.



“İNEGÖL’DE DEĞİŞİM İÇİN HAZIRIZ”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Parti Meclisi üyemiz Sayın Canan Taşer’in ziyareti bizlere moral oldu. 39. Olağan Kongremizi tamamladık ve yeni dönemde hem Türkiye'de hem de İnegöl’de değişim için hazırız. Halkımızla iç içe, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.