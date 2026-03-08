CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara çiçek hediye ederek günü kutladı.

İlçe binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine dikkat çekildi.

CHP İnegöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Yaka, “Kadın ölümlerinin, çocuk ölümlerinin ve savaşların sona ermesi dileğiyle tüm kadınların gününü kutluyoruz” sözleriyle barış ve eşitlik vurgusu yaptı.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahini ise 8 Mart’ın tarihsel önemine değinerek, kadın işçilerin hak mücadelesi sonucu ortaya çıkan bu günün, kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerinin sembolü olduğunu hatırlattı. Şahin, dünyada yaşanan adaletsizliklere ve çocukların maruz kaldığı vahşete dikkat çekerek, “Kadınların eşit ve özgürce yaşayabileceği bir dünya yaratmalıyız” dedi.