

AFRİKA’DA İNEGÖL RÜZGARI ESTİ

Tunus’ta düzenlenen Afrika Şampiyonası Kyokushin müsabakalarına, İnegöl’ü temsilen katılan Kocal Osmanlı Spor Kulübü sporcusu Aynisa Sema Kocal, antrenörü İsmail Kocal nezaretinde büyük bir başarıya imza attı. Kocal, zorlu mücadelelerin ardından Afrika Kata ve Kumite üçüncülüğünü kazanarak İnegöl’ün adını uluslararası arenada duyurdu. Başarılı sporcu, elde ettiği madalyayı Gazze halkına armağan etti.



“GENÇLERİMİZİ DEĞERLERİYLE YETİŞTİRİYORUZ”

Kulüp Başkanı Kamuran Özbek, sporcularının elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirterek, “Biz gençlerimizi sadece sporda değil, hayatta da güçlü bireyler olarak yetiştiriyoruz. Aynisa’nın Gazze halkına adadığı bu madalya, hem sporun hem insanlığın ortak dili olmuştur.” dedi.

ANTRENÖR KOCAL: “GAZZE HALKININ ACISINI UNUTMUYORUZ”

Antrenör İsmail Kocal, sporcusunun anlamlı davranışına dikkat çekerek,

“Spor sadece madalya kazanmak değil, insanlığa dokunmaktır. Gazze halkının acısını unutmadan bu başarıyı onlara armağan etmek büyük bir vicdan örneğidir.” dedi.

İNEGÖL’ÜN GURURU OLDU

Aynisa Sema Kocal’ın Tunus’taki başarısı, İnegöl spor camiasında büyük sevinç yarattı. Kulüp binasında sporcunun fotoğrafı, “Gazze’ye Umut, İnegöl’e Gurur” sloganıyla sergilenecek.