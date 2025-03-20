Atatürk Anıtı önünde yapılan eyleme CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, meclis üyeleri, yönetim kurulu ve parti üyeleri katıldı.

Eylemde bir açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin şu ifadelere yer verdi:

"Değerli DEVA Partisi İlçe Başkanı, sevgili arkadaşımız Onur Metinbaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve burada bulunan, isimlerini sayamadığımız herkes, hoş geldiniz.

Değerli dostlar, biliyorum, yağmur yoğun bir şekilde başladı ama bu mücadeleyi ne kar ne de yağmur durdurabilir; çünkü bu, bir özgürlük mücadelesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı sabah 05.00’te hukuksuz bir şekilde çağırarak adliyeye götürdüler. İlk genel seçimlerde siyasi rakibini bertaraf etmek için hukuksuz bir tutum içerisine giriyorlar. Bu hukuksuzluğa ‘evet’ diyecek miyiz? AK Parti’ye karşı her zaman dimdik ayakta duracak mıyız? İşte bu yüzden diyorum ki: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

Adeta emeklinin, asgari ücretlinin, memurun kanını emen AK Parti, kendi asli görevlerini bırakmış, farklı görevlere soyunuyor.

Bu yüzden güçlü bir şekilde, hep birlikte faşizme karşı omuz omuza diyoruz.

Gerçekten yaptıkları gözle görülür bir şey var mı? Yok! Yolsuzluk almış başını gidiyor. Emekliler inim inim inliyor. İlk genel seçimlerde sandığa gömeceğiz, AK Parti diye bir parti kalmayacak! Bunu da bildikleri için hukuksuzluklara başvuruyorlar."

Başkan Şahin, konuşmasının sonunda her akşam Anıt önünde eylem yapacaklarını ve Cumartesi günü de İmamoğlu'nun ifade vereceği için İstanbul’a gideceklerini belirtti.

CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ömer Güneri ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben burada ne gördüm biliyor musunuz? Sırtlarında savaşta mermi taşıyan kadınları gördüm! Ben burada, ‘Yaşa, var ol milletim!’ diyorum.

Hani sıkıştığında ikide bir halka gidiyorum, referanduma gidiyorum diyordu ya… Cesareti varsa referanduma gelsin!

Biz bu soğukta da buradayız, her zaman burada olacağız, sonuna kadar burada olacağız! Bizim mücadelemiz bitmeyecek, bizim mücadelemiz sonsuz olacak! Hak ve hukukumuzu alana kadar mücadelemiz devam edecek!

Bu soğuk bizi burada yıldırmayacak, bu sıcak bizi burada usandırmayaak! Biz soğukta da varız, sıcakta da varız! Ne mutlu Türk’üm diyene!"